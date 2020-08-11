شاهد.. تصاعد المواقف الرافضة للتواجد الأميركي في العراق

2020/08/11 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.08.11 – شدد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق معتبراً أن العراق حر...

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