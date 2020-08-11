البنك الدولي يعلن عن انخفاض حرق الغاز الى 10% بالربع الاول من 2020

2020/08/11 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن البنك الدولي عن انخفاض حرق الغاز الى 10% في الربع الاول من عام 2020، مبيناً أن الحرق يؤدي الى اطلاق اكثر من 400 مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون.وقال البنك في تقرير له اليوم الثلاثاء إن “اكثر البلدان حرقاً للغاز تأتي من ثلاث دول وهي الولايات المتحدة بنسبة 23% وفنزويلا 16% وروسيا […]

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