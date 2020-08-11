الأنواء الجوية تحدد أسباب نشاط الهزات الأرضية في العراق

2020/08/11 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أسباب نشاط الهزات الأرضية في الآونة الأخيرة في العراق.

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