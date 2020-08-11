السليمانية : الإعدام لشخص اقدم على حرق زوجته واطفاله الثلاثة

2020/08/11 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت محكمة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق شخص اقدم على حرق زوجته واطفاله الثلاثة بعد نحو عامين على الحادث.وقال مصدر مطلع إنه بعد تأجيل المحكمة لعدة مرات أصدرت محكمة السليمانية ، اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام بحق زوج “سیوان القادر” التي فقدت حياتها كع اطفالها الثلاثة حرقاً في منزلها اواخر عام […]

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