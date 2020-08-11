نائب ينتقد اعفاء معاون مدير عام دائرة صحة نينوى من مهامه

2020/08/11 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، اعفاء وزير الصحة لمعاون مدير عام دائرة صحة نينوى للشؤون الفنية ياسر فوزي من مهامه.وقال الجبوري في تغريدة له على منصة تويتر واطلعت عليها “تقدم” ان “وزير الصحة يعفي الدكتور ياسر فوزي الذي يشهد له الجميع بنظافة اليد وحرصه الشديد ومتابعته الدائمة حتى اصيب هو …

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