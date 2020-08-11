أرامكو : متوسط أسعار الخام يهبط 65.8% لكل برميل بالربع الثاني

2020/08/11 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قالت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إن متوسط بيع سعر برميل النفط الخام المحقق سجل تراجعاً حاداً خلال النصف الأول من عام 2020، وعلى مستوى الربع الثاني بشكل خاص؛ نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتأثر الطلب؛ مما انعكس على النتائج المالية خلال تلك الفترة.وسجل متوسط سعر النفط […]

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