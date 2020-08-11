تيار : يطالب الكاظمي بالتدخل لانقاذ أراض للدولة تسيطر عليها “مافيات مسلحة”ببغداد

2020/08/11 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالب تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري في انقاذ أراض مملوكة للدولة تسيطر عليها “مافيات مسلحة” في العاصمة بغداد .وقال المتحدث باسم الحكمة النائب علي الحميداوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “بغداد تعيش مأساة خدمية كارثية من انتشار للنفايات وانقطاع مستمر للمياه وسوء في الطرقات […]

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