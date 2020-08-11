2020/08/11 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت، وثيقة موقعة باسم محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مصادقة المحافظ على تخصيص قطع أراض سكنية لموظفي مديرية زراعة البصرة.وادناه نص الوثيقة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المصادقة على تخصيص قطع أراض سكنية لموظفي مديرية زراعة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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