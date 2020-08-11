اصطدام ناقلة نفط يسفر عن “كارثة بيئية واقتصادية” في جزيرة افريقية

2020/08/11 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تسببت ناقلة يابانية سائبة تسرب منها الوقود، بخسارة كارثية اقتصادية وبيئية للشعاب المرجانية في جزيرة موريشيوس القريبة من البحر الهندي واحدى الجزر الافريقية، مما يعرض للخطر الثروة السمكية في جزر المحيط الهندي.و قد أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوت حالة الطوارئ البيئية، أمس الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة […]

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