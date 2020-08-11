مجلس التعاون الخليجي يبلغ السفير التركي استنكاره التصريحات ضد الإمارات

2020/08/11 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائهه سفير تركيا لدى السعودية عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين الأتراك تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار، بما يحقق المصالح المشتركة […]

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