الوباء يهاجم مسؤولا حزبيا بكردستان.. لاهور جنكي يعلن إصابته بكورونا

2020/08/11 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي، اصابته بفيروس كورونا.

ونشر جنكي مقطعا مصورا، أكد فيه انه أصيب بعدوى الفيروس حاله حال غيره من المواطنين، لكن حالته الصحية مستقرة، لافتا الى ان اصابته بالمرض ستجعله يشعر بشكل أفضل بآلام المصابين، فيما ختم جنكي تصريحه بالقول انه لم يتهرب يوما من المسؤولية وكان قريبا من معاناة وهموم المواطنين.

وكان جنكي قد انتخب رئيسا مشتركا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالاشتراك مع بافل الطالباني، عقب انعقاد المؤتمر الرابع للحزب نهاية العام الماضي.

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