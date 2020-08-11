سيتين يضحي بورقة مهمة خوفا من طوفان بايرن

2020/08/11 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينوي الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، تغيير طريقة لعب البارسا أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سيتين كان صادقًا في تصريحاته عقب مباراة نابولي في ثمن النهائي، حين قال “الفريق ليس جيدًا كي يتحمل الضغط دائمًا، وينجح في الحفاظ على الاستحواذ”.

وأشارت إلى أن سيتين لم يقصد بذلك التحدث عن جودة اللاعبين التي لا جدال بشأنها، لكنه ألمح إلى العنصر البدني.

وأوضحت أن أرقام بايرن ميونخ تثبت أنه الفريق الأكثر لياقة في أوروبا، لذا يفكر سيتين في تغيير خطة برشلونة لتكون 4-4-2 في المباراة المقبلة.

وقالت إن سيتين يهدف من ذلك الحفاظ على الكرة في المباراة لأكثر وقت ممكن، وتجنب استقبال أهداف مع تحقيق أقصى استفادة من قوة ليونيل ميسي الهجومية.

وأضافت أن سيتين يرى أنه من غير المجدي الدفع بثلاثة مهاجمين أمام بايرن ميونخ، في حين أن الفريق قد لا يستطيع الوصول بالكرة للخط الأمامي.

وينوي سيتين سحب لاعب من ثلاثي المقدمة لتعزيز الوسط بلاعب إضافي، بحيث تتغير الخطة هجوميًا إلى 4-3-1-2، بوجود أرتورو فيدال خلف المهاجمين.

وشددت “سبورت” على أنه لا خلاف بأن ميسي ولويس سواريز سيشاركان في الهجوم، بينما سيضحي سيتين بأنطوان جريزمان خارج التشكيل الأساسي.

وسبق أن نفذ سيتين نفس الخطة في مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو بالدوري الإسباني.

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