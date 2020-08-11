انفجار مرفأ بيروت : ارتفاع حصيلة القتلى إلى 171 شخص و 1500 جريح

2020/08/11 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن خلال اجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن، إن حوالى 1500 جريح بحاجة لعلاجات دقيقة خاصة، علما […]

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