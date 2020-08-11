الكعبي: البرلمان ينبغي ان يكون شريك اساس في رسم السياسة العامة للدولة

2020/08/11 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، على اهمية ان يكون مجلس النواب شريك اساس في رسم السياسة العامة للدولة.وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا جديدا لهيئة مستشاري مجلس النواب لوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق، بحضور نائب …

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