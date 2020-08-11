الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري بالتزكية

2020/08/11 | 17:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعاد مجلس الشعب السوري الجديد (البرلمان) انتخاب رئيس المجلس السابق حمودة الصباغ رئيسا له.ولم يترشح لمنصب رئيس المجلس سوى حمودة الصباغ، وهكذا فاز بالتزكية.وكان المجلس استأنف صباح اليوم جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث، التي بدأها أمس، واستكمل الأعضاء فيها اليوم أداء القسم الدستوري.حمودة الصباغ – نائب في […]

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