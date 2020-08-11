مجهولون يسرقون كنزا من الذهب من منزل نائب في البرلمان السوري

2020/08/11 | 17:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت وثيقة موجهة إلى الشرطة أن منزل عضو مجلس الشعب السوري، علي رشق، تعرض لسرقة أونصات ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.وفي كتاب وجهته إلى قيادة شرطة ريف دمشق، ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات أن رشق ادعى يوم 22/7/2020 بأن منزله في مدينة النبك تعرض للسرقة، وذكرت الجمعية في الكتاب وصفا […]

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