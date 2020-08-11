كردستان تسجل 13 وفاة و653 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/11 | 17:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 13 حالة وفاة.

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