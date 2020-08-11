العراق: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تقترب من 157 ألف إصابة

2020/08/11 | 17:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (18901) أنموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1183950)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 204

بغداد / الكرخ 510

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 62

السليمانية 46

أربيل 95

دهوك 30

كربلاء 262

كركوك 63

ديالى 83

واسط 142

البصرة 123

ميسان 52

بابل 208

الديوانية 94

ذي قار 65

الأنبار 29

نينوى 88

صلاح الدين 96

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3396 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 273

بغداد الكرخ 123

مدينة الطب 90

النجف 244

السليمانية 167

أربيل 398

دهوك 88

كربلاء 278

كركوك 222

ديالى 107

واسط 117

البصرة 426

ميسان 188

بابل 124

الديوانية 113

ذي قار 119

الأنبار 34

المثنى 106

نينوى 122

صلاح الدين 57

- الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 3

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 3

نينوى 1

مجموع الشفاء: 112102 (نسبة الشفاء 71,5 %)

مجموع الإصابات: 156995

الراقدون الكلي: 39362

الراقدون في العناية المركزة: 545

مجموع الوفيات: 5531".

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