العراق: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تقترب من 157 ألف إصابة


العراق: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تقترب من 157 ألف إصابة
2020/08/11 | 17:27 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.   

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (18901) أنموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1183950)".   

  - سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   204  

بغداد / الكرخ      510  

مدينة الطب        60  

النجف الأشرف    62  

السليمانية           46   

أربيل                95  

دهوك                30           

كربلاء             262  

كركوك             63  

ديالى               83  

واسط              142            

البصرة             123  

ميسان               52  

بابل                 208    

الديوانية              94  

ذي قار             65  

الأنبار               29      

نينوى                88  

صلاح الدين        96              

  - الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3396 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   273  

بغداد الكرخ     123    

مدينة الطب      90    

النجف            244  

السليمانية        167         

أربيل            398  

دهوك           88                  

كربلاء        278  

كركوك        222   

ديالى          107  

واسط         117  

البصرة       426  

ميسان        188  

بابل           124  

الديوانية      113    

ذي قار        119  

الأنبار          34  

المثنى          106  

نينوى          122  

صلاح الدين    57     

  - الوفيات   67    حالة  وكما يلي :  

بغداد الرصافة     3  

بغداد الكرخ        4  

مدينة الطب        4  

النجف              2  

السليمانية          4  

   أربيل          9                    

كربلاء          2  

كركوك         8  

ديالى            3  

واسط           3  

البصرة        8  

ميسان          1    

بابل            8  

الديوانية       3  

ذي قار        1  

المثنى         3          

نينوى           1  

  مجموع الشفاء:    112102      (نسبة الشفاء  71,5  %)                        

مجموع الإصابات:   156995                                                

الراقدون الكلي:        39362                                                        

الراقدون في العناية المركزة: 545                                                   

مجموع الوفيات:   5531". 

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