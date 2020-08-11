المانيا تقدم تمويلا إضافيا لدعم الاسر النازحة والعائدة في العراق

2020/08/11 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساهمة السخية البالغة 8 ملايين يورو والمقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لحماية ودعم النازحين والعائدين في العراق.ليصل المبلغ الإجمالي الذي ساهمت به ألمانيا منذ عام 2014 أكثر من 185 مليون يورو.وقالت المفوضية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “في ظل الوضع الحالي ، وبعد سنوات من […]

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