موعد اقامة مهرجان يوم الشباب العالمي في بغداد

2020/08/11 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن موعد اقامة مهرجان يوم الشباب العالمي في العاصمة بغداد.وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة، اكمل وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة كل الأمور الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للشباب”.وأضاف ان “الاحتفال ستقيمه وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة 09:30 […]

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