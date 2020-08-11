ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 171 شخصا

2020/08/11 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن خلال اجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن، إن حوالى 1500 جريح بحاجة لعلاجات دقيقة خاصة، […]

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