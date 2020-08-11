2020/08/11 | 17:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن تركيا منذ شهرين حملة عسكرية على مناطق حدودية في اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تركية تقصف حرس الحدود العراقي وتقتل ضابطين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تركية تقصف حرس الحدود العراقي وتقتل ضابطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).