تحديات أمنية بالضفة الغربية و السلطة بالمرصاد

2020/08/11 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي /..باشرت الشرطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل الشيخ شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ بعيار ناري في بلدة البيرة , لتأكد استعدادها الكامل لمجابهة التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها الضفة .و تعيش فلسطين عموما في هذه الفترة وضعًا عصيبًا في ظلّ التهديدات الإسرائيلية بتطبيق صفقة […]

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