بعد مرور مائة يوم على حكومة الكاظمي.. ماذا تحقق؟

2020/08/11 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت مائة يوم على عمر حكومة الكاظمي، هذه الحكومة التي تشكلت في مرحلة صعبة وحساسة يقف فيها العراق على منعطف سياسي واقتصادي وأمني خطير مع تزايد حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح

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