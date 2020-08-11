2020/08/11 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن قرب الانتهاء من خط نوردستريم 2 للغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 17:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن قرب الانتهاء من خط نوردستريم 2 للغاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن قرب الانتهاء من خط نوردستريم 2 للغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).