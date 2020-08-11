2020/08/11 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن قرب الانتهاء من خط نوردستريم 2 للغاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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