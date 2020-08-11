2020/08/11 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة القصف التركي الذي استهدف اجتماعاً شمال اربيل بلغت 20 شخصا بين قتيل وجريح.وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن “القصف التركي كان ضمن منطقة برادوست ناحية سيدكان شمال اربيل والحصيلة بلغت خمسة قتلى من حرس الحدود العراقي بينهم ضابطين، و10 قتلى من حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن إصابة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 20 قتيلاً وجريحاً بينهم آمر لواء حصيلة القصف التركي شمال اربيل وكالة تقدم الاخبارية.

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