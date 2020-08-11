2020/08/11 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني: اعتداء تركي سافر مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان الإعلام الأمني: الاعتداء أسفر عن استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالث / اللواء الثاني وسائق العجلةهناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتداء تركي مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداء تركي مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداء تركي مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).