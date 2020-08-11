بالفيديو .. ابنة بوتين تأخذ جرعة من القاح و20 دولة تقدمت بشراء مليار جرعة

2020/08/11 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت روسيا قبل ساعات، رسمياً موعد الإنتاج التجاري للقاح الجديد ضد كورونا، والذي قالت إنه سيتوفر في سبتمبر/أيلول من عام 2020 كاشفةً أن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من هذا اللقاح المنتظر منه تحقيق جولة رابحة بين مئات الجولات الخاسرة مع الجائحة عالمياً.كما كشف بدوره، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن […]

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