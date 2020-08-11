2020/08/11 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يؤكد استشهاد ضابطين كبيرين نتيجة “اعتداء تركي سافر” في سيدكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يؤكد استشهاد ضابطين كبيرين نتيجة “اعتداء تركي سافر” في سيدكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).