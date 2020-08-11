الاعلام الامني تعلن مقتل آمري لواء وفوج بقصف تركي في سيدكان

2020/08/11 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت / اللواء الثاني وسائق العجلة بأستهداف طائرة تركية مسيرة لعجلتهم العسكرية.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان”.واضافت، ان “الاعتداء …

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