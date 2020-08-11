تقرير اممي يدعو لمعالجة مَواطِن الضَعف والهشاشة في العراق للتعافي ما بعد كورونا

2020/08/11 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خلص تقرير اعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى ان الفشل في معالجة مَواطِن الضَعف والهشاشة متعددة الأوجه في العراق قد يؤدي الى زيادة نسبة الفقر في جميع انحاء البلاد.ويستكشف التقرير الذي يصدر اليوم تحت عنوان: أثر أزمة النفط وكوفيد-19 على هشاشة العراق، الأبعاد الرئيسة الاقتصادية والبيئية والسياسية والمجتمعية والأمنية، وتأثيرها على العراق في […]

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