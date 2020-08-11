2020/08/11 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 95% من التهديدات الموجهة لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران في سوريا ولبنان وغزة، وإن طهران تهدد إسرائيل بالسلاح النووي والصواريخ الدقيقة.وقال نتنياهو أيضا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:” رسالتي الى وكلاء إيران في المنطقة، من ضمنهم قطاع غزة، البالونات الحارقة سيكون عليها ثمن باهظ”.إلى ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: 95% من التهديدات لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران بسوريا ولبنان وغزة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: 95% من التهديدات لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران بسوريا ولبنان وغزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).