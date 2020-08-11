ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ميسان مجددا

2020/08/11 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان الثلاثاء عن عودة الارتفاع بعدد المصابين بفايروس كورونا.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم ( 188)إصابة جديدة وشفاء (52) فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ، بعد أسبوع كان خال من أي حالة وفاة.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق مركز العمارة في ( حي […]

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