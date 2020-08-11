بالوثيقة.. محافظ البصرة يصدر عدّة قرارات تنظم عمل موظفي الـ 30 الف

2020/08/11 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرَ محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، اليوم الثلاثاء، أمراً إداريّاً هاماً إلى الدوائر المعنية بملف الـ 30 ألف درجة وظيفيّة، ينظم به عملهم وفق سياقٍ إداريٍّ.وقال مكتب اعلام المحافظ في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، اصدر، اليوم الثلاثاء، أمراً إداريّاً هاماً إلى الدوائر المعنية بملف الـ …

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محافظ البصرة يصدر عدّة قرارات تنظم عمل موظفي الـ 30 الف وكالة تقدم الاخبارية.

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