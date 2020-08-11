الصحة تعلن عن حصيلة ثقيلة: 3396 إصابة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

2020/08/11 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل عداد وباء كورونا في العراق الارتفاع إلى مستويات عالية من حيث الإصابات مقتربا من ملامسة مئة وسبعة وخمسين ألف إصابة بالوباء منذ تفشيه.

وفي تفاصيل الموقف الوبائي اليومي، سجلت وزارة الصحة وفاة سبعة وستين شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ ماتزال أربيل في صدارة الموقف من حيث حالات الوفاة بواقع تسع حالات.

أما عن الإصابات..



فقد شخصت الصحة إصابة ثلاثة آلاف وثلاثمئة وست وتسعين حالة جديدة بالوباء، أكثر من اربعمئة منها في البصرة فقط، يقابلها الفان وثلاثمئة واثنتي عشرة حالة شفاء في عموم العراق.

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