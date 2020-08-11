العمليات المشتركة: الإجراءات التي اتخذناها في المنافذ الحدودية حققت نتائج إيجابية

2020/08/11 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تحقيق نتائج إيجابية كبيرة خلال الإجراءات التي اتخذتها في المنافذ الحدودية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، إن الإجراءات الأخيرة وضعت آلية للعمل في المنافذ الحدودية، أسهمت بشكل كبير في زيادة مدّخرات الدولة، وقلّلت من هدر المال العام، لافتاً إلى أن القوات الأمنية التي أرسلت مارست عملها وبقوة من دون مجاملة في هذا المجال.

وأضاف، أن هنالك بعض التدخلات تم صدها بالقانون والقوة، مبينا أن كل منفذ حدودي وضعت له آلية خاصة، فضلاً عن أن مهام القوات الأمنية في كل منفذ مختلفة عن الأخرى، إضافة إلى اتباع آلية التدوير بين صفوف القوات الأمنية.

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