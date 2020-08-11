إيران.. تجاوز إجمالي إصابات كورونا عتبة الـ331 ألفا

2020/08/11 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 2132 إصابة سجلتها أمس الاثنين.وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331189 مصابا، بينهم 3983 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل […]

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