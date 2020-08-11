في اعتداء جديد ..تركيا تهاجم حر س الحدود العراقي بطائرة مسيرة واستشهاد ضباط كبار

2020/08/11 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ تركيا اعتداء ” سافر” عبر طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان ما تسبب باستشهاد ضباط عراقيين كبار.وأشار بيان عن الخلية ان الاعتداء اسفر عن استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وامر الفوج الثالت / اللواء الثاني وسائق العجلة .من جانبه […]

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