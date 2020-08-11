كيف وصلنا إلى هذه الحالة المزرية ؟

2020/08/11 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الون بن مائير نحن بحاجة ماسة للوحدة والمشاركة العامة والتجديد الروحي لإعادة اكتشاف الإيمان بقدرتنا على التغلب على أي محنة والإنتصار.بينما أستطلع حالة الإتحاد أشعر بقلق شديد وفزع متسائلا ً لماذا وصلنا هنا في أمريكا إلى هذه الحالة المزرية التي نجد أنفسنا فيها.الحكومة الفيدرالية في حالة من الفوضى التامة، البلد مستقطب بشكل مثير […]

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