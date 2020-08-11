نادي الديوانية يعلن التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي نيثان كاباسيلي

2020/08/11 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلن نادي الديوانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مهاجم بلجيكي تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد لدوري الكرة الممتاز.وقال مصدر مسؤول في نادي الديوانية، ان النادي تعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي نيثان كاباسيلي، البالغ من العمر 26 عامًا.وذكر المصدر ان كاباسيلي، سبق وأن مثل منتخبات بلجيكا للشباب والناشئين واندية اندرلخت […]

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