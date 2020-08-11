هبوط عقود الذهب الآجلة بأكثر من 4%

2020/08/11 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هبطت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت بأكثر من 4% إلى دون مستوى الـ2000 دولارا للأونصة.ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” انخفضت العقود الآجلة للذهب، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.97% إلى 1958.8 دولار للأونصة.وقبل ذلك كانت قد سجلت عقود الأصفر الرنان هبوطا بنسبة 4.35%.في حين تراجعت العقود الفورية […]

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