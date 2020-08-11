سرقة “كنز ذهب” من منزل نائب سوري

2020/08/11 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرض منزل عضو مجلس الشعب السوري، علي رشق، لسرقة أونصات ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.وفي كتاب وجهته إلى قيادة شرطة ريف دمشق، ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات وصفا دقيقا للمسروقات ومنها: ⁃ 6 أونصات ذهب وزن كل واحدة منها 31.1 غرام.⁃ 8 ليرات ذهبية.⁃ قطعة ذهب مخمسة وزنها 37.7 […]

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