2020/08/11 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشحنات شهر سبتمبر/ أيلول المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدةهناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو: العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لجميع دول العالم في ايلول المركز الخبري الوطني.

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