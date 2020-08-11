الجيش العراقي: مقتل ضابطين بغارة تركية

2020/08/11 | 18:06 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء أنه تركيا نفذت اعتداء سافرا مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان.وأضاف بيان الجيش العراقي أن هذا الاعتداء تسبب في مقتل آمر اللواء

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