2020/08/11 | 18:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة العراقية بغداد حاليا، استقرارا أمنيا صاحبته "إجراءات قانونية رادعة" بحق من يحاول العبث بأمن المواطنين و"توجيهات" بالتعامل الحسن مع المتظ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية.. تعامل حسن مع المتظاهرين واجراءات رادعة للمخلين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية.. تعامل حسن مع المتظاهرين واجراءات رادعة للمخلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).