مقتل عميد وعقيد بحرس الحدود العراقي بقصف لمسيرات شمال اربيل

2020/08/11 | 18:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، ان بقيام طائرة مسيّرة باستهداف اجتماع ضم عدداً من مسؤولي حرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني شمال محافظة ا...

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