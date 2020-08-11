اسعار الفضة تلحق بالذهب وتهوي الى 27.18 دولار للاوقية

2020/08/11 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الفضة بأكثر من 7 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط حاد في أسعار الذهب.وتعرض سعر الفضة لضغوط قوية على خلفية تهاوي الذهب بأكثر من 80 دولاراً، وبالرغم من ضعف العملة الأمريكية والتي تجعل حيازة المعادن أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وأضفى إعلان روسيا تسجيلها […]

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