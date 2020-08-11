ما هو رأي منظمة “الصحة العالمية” بالقاح الروسي لـ فايروس كورونا؟

2020/08/11 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، الثلاثاء، التوصل للقاح ضد وباء “كوفيد- 19″، مذكّرةً أن “المرحلة التي تسبق الترخيص” والترخيص للقاح يخضعان لآليات “صارمة”.وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: “نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات […]

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