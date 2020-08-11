20 قتيل بينهم ضابطان كبيران بحرس الحدود بالقصف التركي شمالي أربيل

2020/08/11 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني بمقتل 20 شخصا بينهم ضابطان كبيران بحرس الحدود العراقي جراء القصف التركي شمالي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الثلاثاء إن” الهجوم الذي وقع عبر طائرة تركية مسيرة خلف 20 قتيلاً، 5 منهم من قوات حرس الحدود و10 مقاتلين في حزب العمال الكوردستاني، و5 مدنيين.وأضاف أن بين القتلى […]

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