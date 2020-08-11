الامارات تستعين بالكلاب للكشف عن مصابي كورونا في المطارات

2020/08/11 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الرائد صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي، أنه قد تم تدريب 29 كلبا بوليسيا بالتعاون مع وزارة الداخلية للكشف عن مصابي فيروس كورونا بين المسافرين الآتين إلى مطارات الدولة.وبحسب ما جاء في صحيفة “البيان”، تم تدريب الكلاب مدة 3 أسابيع تقريبا وحققت نسبة نجاح بلغت 92%.وقال المزروعي: “التجارب […]

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